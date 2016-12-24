Dicle Elektrik'ten 'Trafolara Müdahale Etmeyin' Uyarısı

Elektriğin ısınmada kullanılması yüzünden atan trafo veya pano şalterlerini, Dicle Elektrik Dağıtım bünyesinde görevli arıza ekiplerini beklemeden kendileri kaldırmak isteyen vatandaşlar, zaman zaman ölümle burun buruna gelebiliyor. Batman'da yaşanan son olayda da trafonun şalterini kaldırmak isteyen bir kişi, feci biçimde yaralandı.



Havalar soğumaya başlayınca Batman'da elektrik ile ısınma yüzünden 2 milyon kWh olan enerji tüketimi bir anda 7.6 milyon kWh'ye çıktı. Aşırı yüklenme nedeniyle i bugüne kadar 40 trafonun yandığını ve günlük ortalama 400 arızanın oluştuğunu belirten Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü yetkilileri, arızalanan trafolara vatandaşlar tarafından müdahale edilmesi yüzünden her yıl çok sayıda kazanın meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, bu tür müdahalelerin önüne geçmek için pano ve trafolara takılan kilitlerin kırıldığını ve vatandaşların çoğu zaman arıza ekiplerine haber dahi vermeden hayatlarını riske atarak buralara müdahale ettiklerini dile getirdi. Sadece 2015 yılında pano ve trafolara güvenlik amacıyla takılan 9 bin kilidin kırıldığını da bildiren yetkililer, kildi kırılan trafoların herkes için tehdit oluşturduğunu ifade etti.



Ölümle sonuçlanan kazalar



Vatandaşların yaptığı bu müdahalelerin, müdahalede bulunanlar kadar trafolara da zarar verdiğini vurgulayan yetkililer açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Trafoların değil, vatandaşlarımızın zarar görmesinden korkuyoruz. Vatandaşların bize sormadan alçak ve yüksek gerilim hatlarına tel bağlamaları, enerjili hatlara müdahalede bulunmaları sonucu ölümle sonuçlanan kazalar yaşanabiliyor. Yine aynı şekilde şalteri düşen veya başka arızası bulunan trafolara vatandaşların müdahale ettiklerini görüyoruz. Bunlar yanlış şeyler. Vatandaşlarımız trafolardan uzak dursunlar. Arıza ekiplerimiz zaten arızalara müdahale ediyor. Bizim için vatandaşlarımızın güvenliği önemlidir. Bu yüzden ekiplerimiz dışında kimse trafolara müdahale etmesin".



Son olayda 1 kişi yaralandı



Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü yetkilileri, son olarak Petrolkent Mahallesi'nde bir kişinin atan şalteri kaldırmaya çalışırken yaşanan patlamada yaralandığını belirterek, şunları söyledi:



"Uyarılarımızın dikkate alınmaması nedeniyle Petrolkent Mahallesi'nde bir kişi yaralandı. 2866 sokakta bulunan 65-B nolu trafomuzun şalteri aşırı yüklenme yüzünden atıyor. Mahalle sakinler, bu durumu arıza ekiplerimize bildiriyorlar. Görgü şahitlerinin anlatımları ve bizim tespitlerimize göre arıza ekiplerinin gelmesi beklenirken, Şeyhmus C. isimli bir şahıs, şalteri kaldırmak istiyor. Bu sırada yaşanan patlama sonucu şahıs, kolunun ve yüzünün yanması sonucunda yaralanıyor. Yaralı şahıs tedavi altına alındı, çok şükür hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak vatandaşlardan ricamız bu tür olaylara mahal vermemeleridir". - BATMAN