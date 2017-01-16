Dicle Elektrik Kan Bağış Kampanyası

Kızılay'ın "kan stoklarımız yetersiz olduğunu belirterek, yaptığı çağrı üzerine Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş çalışanları kan bağışında bulundu.



Sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım, Kızılay tarafından yapılan kan bağışı çağrısına da duyarsız kalmadı. Enerji şirketi çalışanları ile birlikte fatura ödeme veya abonelik gibi işleri nedeniyle hizmet binasında bulunan duyarlı vatandaşlar da kan bağışladı.



'Katkı sunmak istedik'



Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, yaptıkları kan bağışı ile ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olabilmenin mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti. Hondu, "Binlerce insanımız kan bulamamaktan dolayı vefat ediyor. Kızılay Genel Merkezi 2017 yılının kan stoklarının azaldığına dikkat çekerek, kan bağışı yapılması çağrısında bulununca, bizler de çalışanlarımız ile birlikte bu sosyal sorumluluk projesine katkı sunmak istedik. Duyarlılık göstererek kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA