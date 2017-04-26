Dicle Edaş'tan Çiftçilere Yönelik Açıklama Açıklaması

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, kullandığı elektriğin bedelini ödeyen ve kayıt dışı elektrik kullanmayan çiftçilerin destekleme primlerine yönelik herhangi bir bloke uygulanmadığı ve söz konusu üreticilerin elektrik tedarikinde herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.



Dicle EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu'nun basında yer alan, çiftçilerin destekleme primlerine yönelik yaptırımlar konusundaki iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.



Mevzuat gereği geçen yıl kullandıkları elektriğin bedelini ödemeyen çiftçilerin destekleme primlerine blokaj uygulandığına işaret edilen açıklamada, "Kullandığı elektriğin bedelini ödeyen ve kayıt dışı elektrik kullanmayan çiftçilerin destekleme primlerine yönelik herhangi bir bloke uygulanmadığı gibi bu üreticilerin elektrik tedarikinde de herhangi bir sorun bulunmuyor. Diyarbakır'da yaklaşık 8 bin çiftçi bu şekilde olup tarımsal destekleme primlerine yönelik herhangi bir blokaj uygulanmamaktadır. Mevzuatlar gereği 2016 yılında kullandıkları elektriğin bedelini ödemeyen ve borcu bulunan çiftçilere blokaj uygulanıyor. Söz konusu çiftçilerden, borcunu ödemeyi taahhüt eden ve yasal şartları yerine getirenlerin blokajları ise kaldırılıyor." ifadelerine yer verildi.



"Yanlış algıya neden oluyor"



Açıklamada, Dicle dağıtım bölgesinde tarımsal üretimde kayıt dışı kullanılan elektriğin bedelinin tüm vatandaşların cebinden çıktığı ve bu durumun Dicle bölgesinde tarımsal üretimle geçimini sağlayan çiftçilere ve ailelerine ekonomik zarar verdiği gibi, bölge insanı hakkında yanlış algıya da neden olduğu vurgulandı.



Bölgede kayıt dışı elektrik tüketimini önlemek ve çiftçiye daha ucuz elektrik sağlamak için Dicle EDAŞ tarafından her yıl düzenli olarak yapılan toplantılara Ziraat Odası Başkanı'nın hiç katılmadığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"(Ziraat Odası Başkanı'nın) Konuyla ilgili mevzuattan haberi yokmuş gibi ortaya çıkıp, popülist ve gerçek dışı söylemler kullanması yine çiftçilerimize zarar vermektedir. Şirketimiz tamamen hukuki zeminde ve mevcut yasalar çerçevesinde hareket etmektedir. Keyfi bir uygulamamız yoktur. Diyarbakır çiftçisi sayaç takma konusunda iradesini ve olumlu tavrını ortaya koymuş ve böylece son 2 yılda tarımsal sulamada 2 bin trafoya sayaç takılmıştır. Diyarbakır çiftçisi, diğer illere ve tüm çiftçilerimize örnek olmaktadır. Çiftçimiz yüzde 65 indirimli elektrik kullanmaya devam etmekte, kayıt altında elektrik kesintisi yaşanmadığı için de üretimi artmaktadır."



Açıklamada, "Diyarbakır'da tarımsal sulama yapan çiftçilerin enerji konusunda herhangi bir sıkıntısı varmış gibi" yapılan beyanatları gündeme taşıyan kişilerin, toplumsal sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.