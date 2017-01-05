Dick Advocaat Yönetimi Uyardı!

Fenerbahçe'nin Antalya kampı yarın başlayacak. Tatil için ülkesi Hollanda'da bulunan Dick Advocaat, yönetimden transferdeki gelişmeler hakkında sürekli bilgi almaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının yöneticilerden en büyük talebi ise, transferleri kampa görmek istemesi.

Advocaat, yaptığı görüşmelerde, "Yeni oyuncuların kampa katılması, uyum süreçlerinin hızlanması için çok önemli. Kamp ortamı bu açıdan önemli bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Karavaev, ilk günden kampta

Shakhtar'dan kiralanan Oleksandr Karavaev, ilk günden itibaren kampta takımla olacak. Yönetim, 10 numara transferini de bir an önce bitirerek, en kısa sürede Antalya'da takıma katılmasını sağlamaya çalışıyor. Fenerbahçeli yöneticiler, sağ bek takviyesi için de Advocaat'ın son kararını bekliyor. Tecrübeli teknik adam, Karavaev ve Ozan Tufan'ı, Şener Özbayraklı'nın alternatifi olarak kullanabilir. 69 yaşındaki çalıştırıcının bu hafta sonunda sağ bek ile ilgili kararını vermesi bekleniyor. Yusuf Dursun









Kaynak: Fanatik