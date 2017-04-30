Dick Advocaat: Van Persie, Sow Arasında Tercih...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada yedikleri goldeki hataya değindi. Advocaat, Van Persie - Sow arasında tercih sıkıntısı yaşamayacağını da dile getirdi.



İşte Advocaat'ın maç sonu değerlendirmeleri:



"Rakibimizin bugün son şansıydi ligde kalabilme adına. Bügun çok mücadele edeceklerini biliyorduk. Maçın başında 1-0'ı bulmamız iyi oldu ancak maçın kolay olacağını düşününce ve Şener'in yaptığı hata ile birlikte golü yedik. Golden sonraki dönemde Şener'in dengesini kaybettiğini ve yediğimiz goldeki pozisyona takıldı. Bu seviyede yapılmaması gereken bir hataydı. Şener'in arka adalesinde bir sıkıntı vardı o nedenle oyundan çıkarttım. Ozan iyi iş çıkarttı ama Ozan bir sağ bek değil."



'Sow forvet değil!'



Van Persie - Sow arasında tercih konusunda bir sıkıntı yaşamayacağım. Çünkü Sow bir forvet değil, Sow kanat oyuncusu. Sow, Emenike'nin oyuna girmesinin ardından 2. golünü attı. Goldeki pası da Emenike verdi. Afrika'dan döndükten sonra fizik olarak çok iyi durumda değildi.