Dick Advocaat: "Taraftar Olsaydı 5 ya da 10 Puan Fark Ederdi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, son dakika golüyle gelen Rizespor galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında taraftarlarının maça gelmemesinden şikayet ederek, "Eğer bu sezon taraftarlar maça gelseydi 5 ya da 10 puan fark ederdi" dedi.



Rizespor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat maç sonunda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Türkiye Kupası'nı kazanmaları ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları durumunda çok iyi bir iş başaracaklarını söyleyen Advocaat, "Bu konuyla ilgili hiç bir şüphe yok benimle alakalı. Elimizdeki kadroyu ve kalitemizi biliyorum. Eğer dediklerinizi başarabilirsek hem teknik ekip olarak hem de kadro olarak çok iyi bir iş başarmış oluruz" ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş bu ligin en iyi takımı"



Taraftarların maça gelmemesinden yakınan Advocaat, "Biz her karşılaşmada 5-10 bin kişi önünde oynuyoruz. Genel olarak bunu maçlara vurduğunuz zaman 10 puan götürür. Bugün çok iyi bir taraftar vardı ve takımı ateşleme konusunda çok iyi noktaya götürdüler maçı. Beşiktaş her maçında 25-30 bin kişiye karşı oynuyor. Beşiktaş bu ligin in iyi takımı ve önümüzdeki hafta onlarla oynayacağız. Çıkarabildiğimiz karar zorluk çıkaracağız onlara. Elimizdeki kadro ortada ve bu kadroyla olabilecek en iyi şeyleri yapacağız" diye konuştu.



"Deplasmanda daha iyiydik"



Bu sezon deplasman maçlarında daha fazla puan topladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Tecrübeme bakarsak, eski bir futbolcu olan birisi olarak söylüyorum, 30-40 bin kişinin önünde oynamak çok farklı. Stat doluysa hakemi etkilersiniz, rakibi etkilersiniz 5-10 puana mal olur size. Ama şunu söyleyebilirim ki, bu takım pes etmiyor. Taraftarın gelmemesi için ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu ülkede her maç zor. Avrupa maçlarında bile bizden daha iyi olan takımlara karşı daha iyi organize olduk. Bunu biliyoruz. Sonuçta taraftarların istediği şey galibiyettir. Galibiyet aldığınız zaman farklı oluyor. Kazanan takıma gelir taraftarlar. Biz son 10-11 maçta sadece 1 maç kazanamadık. İyi oynamak herkesin hoşuna gider. Ama tekrar söylüyorum, ben de futbolcuydum, arkanızda taraftar kitlesi varsa statların hepsi doludur. Eğer biz kötü oynuyor olsaydık Manchester United ve Feyenoord'un olduğu gruptan lider çıkmazdık. Bugün 10 bin kişi bile, takımın arkasında desteğini hissettirdi. Ama eğer 40 bin kişi olsaydı o zaman çok farklı olurdu. Taraftarın neden gelmediğini ben bilmiyorum" açıklamasında bulundu.



"Fenerbahçe'de olduğum için bazı futbolcular bozulmuş olabilir"



Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesi durumunda Sneijder ve Robin van Persie'yi alıp almayacağı sorulan Hollandalı teknik adam, "Şu anda ben herhangi bir sözleşmeye imza atmadım. Her şey olabilir. Durum netleşmedi. Eğer bir gün imzalarsam bu sözleşmeyi o zaman açıklarım. Henüz Hollanda'nın hocası değilim. Sneijder ve Van Persie'nin takıma alınıp alınmayacağıyla ilgili bir şey söyleyemem. Fenerbahçe'nin hocası olduğum için belki bazı futbolcular bana kızmış olabilir. Belki imzalarsam o zaman size cevap veririm" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL