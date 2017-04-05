Dick Advocaat: Stoch Kendini Eleştirsin, Eğer Bir Şey Dediyse Umurumda Değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Dick Advocaat maçı ciddiye aldıklarını ve bu nedenle güçlü bir kadroyla sahada olmak istediklerini söyledi.

İşte Dick Advocaat'ın maç sonu açıklamaları...

"KAZANMAYI İSTEDİK"

''Maçın ilk yarısı konsantrasyon anlamında iyiydik. Goller de atmayı başardık. Oyuncularımız maçı kazanmak istedi ve bunu da gösterdiler.''

"KAZANMAK İÇİN EN GÜÇLÜ KADROYLA ÇIKTIK"

''Sadece bu maçı değil ben her maçı kazanmak istiyorum. Her maçı kazanmak isteriz zaten ama bazen bu olmaz.' Bu maçı çok ciddiye alıyorduk. Bu yüzden de en güçlü kadromuzla çıkmak istedik.''

''Lens konusunda kulüp benim düşüncemi biliyor, kulüp de ne istediğini biliyor. Biraz beklemek gerekiyor.''

"STOCH BİR ŞEY DEDİYSE DE UMRUMDA DEĞİL"

Dick Advocaat, Stoch ile ilgili soru üzerine de oyuncusunu eleştirirken ''Stoch birini eleştirecekse, kendini eleştirsin. Kadroda değilseniz, iyi değilsinizdir. Bir şey dediyse de, umrumda değil'' ifadelerini kullandı.