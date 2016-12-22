Dick Advocaat: Son Dakikalardaki Kızgınlığım Çok Üşüdüğüm İçindi

1-0'lık Menemenspor galibiyeti ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'a son dakikalardaki kızgınlığı sorulunca, "Çok üşüdüğüm için kızgındım." cevabını verdi.

Dick Advocaat: Son Dakikalardaki Kızgınlığım Çok Üşüdüğüm İçindi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dick Advocaat'ın sözleri:

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"MAÇ ZORLUYDU"

"Beklentiler, kazanmamız yönündeydi. Sahaya çıkıp gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Zorlu bir maçta, iyi mücadele eden bir rakiple karşılaştık. Zorlu bir zeminde oynadık. Yeterince pozisyon bulduk, rakibimiz de yeterince pozisyon buldu. Yine de kazanacak kadar oynadık."

"ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN KIZGINDIM"

"Çok üşüdüğüm için son dakikalarda kızgındım, birazcık da oyunculara kızdım."

"TRABZON'U DÜŞÜNÜYORUZ"

"Futbolda hep o günkü maçı düşünürsünüz, bugün kazandık, onun keyfini almak gerekir. Yarından itibaren Trabzonspor'u düşünmemiz gerekiyor."

"TRANSFERE BAKACAĞIZ"

"Diğer takımlar gibi biz de oyuncu izliyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz, devam ediyoruz. Mümkün mü transfer, bilmiyorum, bakacağız."

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