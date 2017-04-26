Dick Advocaat: Hollanda Milli Takımı'ndan Teklif Aldım

Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrası konuştu.

"BAŞAKŞEHİR İLE BU SKOR İÇİN MUTLUYUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Maçın başındaki görüntü ilk defa olmadı. Rakibimiz daha iyi başladı. Daha sona oyunu ele geçirdik. İlk yarının sonunda Başakşehir yine daha iyiydi. İkinci yarıda biz daha iyi olduk. Lig ikinci ile oynadık, 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Bu anlamda mutluyum" dedi.

"2-1 YENİLSEYDİK DE İYİ BİR SKOR OLURDU"

Açıklamalarına devam eden Dick Advocaat "2-1'de bizim için iyi bir skor olurdu. Çünkü rövanşı 1-0 kazanıp tur atlayabiliriz. Ancak Başakşehir'den böyle bir skorla dönüyoruz. Harika oynamadık ama oyuncular iyi mücadele ettiler" diye konuştu.

"ABDULLAH AVCI'YA CEVAP VERMEYECEĞİM"

Abdulah Avcı'nın "Provokasyona provokasyon ile cevap verdik" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Advocaat, "Abdullah Avcı'nın sözleri hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Herkes olanları gördü" ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA MİLLİ TAKIMI İÇİN GÖRÜŞTÜK..."

Hollanda Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki iddialarla ilgili sorulan soru üzerine Dick Advocaat "Hollanda Milli takımı için bir görüşme yaptım, hepsi bu" diyerek yanıt verdi.