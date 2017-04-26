Dick Advocaat: "Hollanda Milli Takımı İçin Karar Vermedim"

Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak ikinci maç için avantaj yakalayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'yla ilgili sorulara, "Kendileriyle görüştük. Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıp çalıştırmayacağıma henüz karar vermedim. Yakında belli olur" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Oyuna kötü başladıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Maçın başında yeterince sert bir görüntü sergileyemedik. Belki de hala Galatasaray galibiyetindeydi aklımız. İlk 20 dakikalık bölümün ardından maça dönmeyi başladık. Bundan sonraki dönem bizim için fena değildi. Son 10 dakikaya baktığımızda rakibimize çok alan verdik. Devre arasında da bunu söyledim futbolcularıma. Maçın ikinci yarısında çok daha iyiydik" diye konuştu.



"Kulüp takımı çalıştırmayacağım ama"



Hollanda Milli Takımı'nın başına geçeceğiyle ilgili sorulan soruları yanıtlayan Advocaat, basın toplantısına katılan Hollandalı bir gazeteciyi göstererek, "Kendisi Hollanda'dan geldi. Tek yaptığım şey onlarla bir toplantı yaptık. Tek yapmamız gereken beklemek. Bekleyip göreceğiz. Hala görüşmemiz gereken çok şey var. Bir şeyler yapmadan önce konuşmamız gerekenler var. Ama öyle bir an gelecek ki, ya evet, ya da hayır diyeceğiz. Emekli olacağımı söyledim. Bunu söylerken de artık kulüp takımı çalıştırmayacağımı söyledim" diyerek milli takımın başına geçebileceğini ifade etti.



"Zamanla netleşir"



Hollanda'da, milli takımın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili olarak çok konuşulduğunu söyleyen Advocaat, "Bu konuyla ilgili çok konuşmanın anlamı yok. Herkes bir karar almadan önce mutlaka düşünür. Birkaç gün daha bekleyelim, zamanla netleşir bu konu. Şu anda 'eğer', 'olursa' gibi cümlelerle işim yok. Anlayabiliyorum bu soruları ama cevaplamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



Hollandalı gazetecinin "Sizin yüzünüze baktığımda hala şüpheli görüyorum. Gerçekten istiyor musunuz milli takımın başına geçmeyi?" sorusu üzerine Advocaat, "Onlarla bir toplantı gerçekleştirdik ama Hollanda'da son dönemde birçok değişiklik oldu. Ben bunların hepsinden haberdar değilim. Ama bekleyelim görelim, birkaç gün içinde her şey netlik kazanacak" dedi.



"Başakşehir hocası bu tarz işlere giriyor"



Maç içerisinde Abdullah Avcı'yla bir gerginlik yaşayan ve bunun sorulması üzerine de açıklamalarda bulunan Advocaat, "Başakşehir'in çok maçını izledim ve onların hocasının bu tarz işlere girdiğini görüyorum. Bu akşam da böyle bir görüntü ortaya çıktı. Ben hiçbir şey yapmasaydım onun sevdiği ortam ortaya çıkacaktı. Ama ben de buna izin vermeyeceğimi gösterdim. Bunu da yanlış anlamayın, bu kulüp için yaptıklarına da büyük saygı duyuyorum" açıklamasını yaptı.



Advocaat son olarak Şener'le ilgili olarak sorulan soruya, "Şener hücumda çok iyi ama savunmada sorun yaşıyor. Son 2 maçta mükemmel 2 asist yaptı. Savunma konusuna bakarsak; öne, geriye geldiğinden daha fazla gittiğini görüyoruz. Ama çok iyi bir çocuk ve bu da çok önemli bir nokta" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL