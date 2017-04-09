Dick Advocaat: Akhisar Tüm Gücüyle Bastırdığı İçin Değişiklik Yapmadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat maç sonrası şunları söyledi:

"Zor bir maçtı bizim için. Akhisar iyi bir takım. Topun arkasında kalabalık durdular. Biz de iyi organize olduk. Konsantrasyonumuz yerindeydi. Bizim hatamızı beklediler ama ikinci yarıda gerektiği şekilde golleri atmayı başardık. Zor maçtı ama Akhisar da iyi bir oyun çıkardı."

"HÜCUMA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPAMAZDIM"

"Akhisar tüm gücünü sahaya yansıtıyordu. Hücuma yönelik değişiklik yapsak olmayacaktı. Volkan Şen'i almak istediğimde 2. golü attık. Maçın ilk yarısında fena değildik. Bu karşılaşmaya kolay maçtı diyemeyiz."