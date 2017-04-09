Dick Advocaat, Akhisar Belediyespor Maçında Değişiklik Yapmadı

Dick Advocaat, Akhisar Belediyespor maçında şaşırttı... Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü, Akihsar Belediyespor karşısında başlattığı 11'i maç sonuna kadar değiştirmedi.

DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Sezon sonu görevinden ayrılacağını açıklayan Advocaat, bu sezon ilk kez bir maçta oyuncu değişiklik hakkını kullanmadı.

Fenerbahçe'de yedek kulübesinde Fabiano, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustadter, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Moussa Sow forma şansı bekleyen futbolculardı.