Dick Advocaat, 155 Gün Sonra Salih Uçan'ı İlk 11'e Aldı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi Dick Advocaat, kadroda sürpriz bir tercihte bulundu.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Tecrübeli çalıştırıcı Dick Advocaat, bu sezon özellikle Spor Toto Süper Lig'de çok az şans verdiği Salih Uçan'ı ilk 11'e aldı. 16. haftadaki Trabzonspor maçında 6, 17. haftadaki Adanaspor maçında ise 26 dakika süre alan Salih Uçan'ın 11'de şans bulması büyük sürpriz olarak değerlendirildi.

Salih Uçan bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ikinci kez bir maçın 11'inde yer almış oldu. Dick Advocaat, Medipol Başakşehir ile oynanan ligin ilk maçında da Salih'e 11'de şans vermiş ve o maçtan sonra Süper Lig'de Salih hiçbir maçta 11'e girememişti. O maçın üzerinden tam 155 gün geçti.

Salih Uçan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev yaptı.