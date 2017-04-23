- Dick Advocaat: "0-0'a mutlu olurdum"



İSTANBUL - Galatasaray karşısında galibiyete uzanarak rakibi karşısında 5 yıl aradan sonra galibiyete uzanmayı başaran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, "maç 0-0 bitseydi mutlu olurdum ama kazandık daha da mutlu olduk" dedi.

Josef de Souza'nın attığı golle Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Takımının her maçta aynı sistemde oynadığını söyleyen Advocaat, "Biz hep aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama hala aynı düşüncedeyim. Kendi sahamızda 5, 6, 7 bin kişiye oynuyoruz. Maç içinde işlerin kötü gittiği anlar olabilir, bu anlarda hem rakibi hem hakemi baskı altına almak anlamında taraftarımız çok önemli. Bu bir bahane değil, gerçek. 25 bin ve üzeri taraftarın önünde oynadığımız maçların hepsini kazandık. Deplasman maçlarında daha fazla puan aldık. Bundan sonraki maçlarda taraftarlarımız maça gelsinler. Benim tek isteğim bu yönde" ifadelerini kullandı.

"Şener ilk maçtaki gibiydi"

Şener'in son dakika yaptığı bindirmenin ilk maçta Robin van Persie'nin attığı golle aynı olduğunun ifade edilmesi üzerine konuşan Hollandalı hoca, "Şener'in oyun tarzı bu şekilde. Hızlı bir oyuncu ve ortayı iyi şekilde yapabilen bir oyuncu. Kendi sahamızdaki maçta da hemen hemen aynı pozisyonda Robin golü atmıştı. Bu akşam yine aynısını yaptı ve golü bu şekilde bulduk. Josef de gerçekten bu akşam harika bir gol attı. Bu sezon aslında daha fazla gol atıyor. Geçtiğimiz sezona göre daha fazla öne çıkıyor. Artık 2 ceza sahası arasında gidip gelen bir oyuncu oldu. Mehmet Topal'ın önünde, Alper'in arkasında oynuyor. Daha özgür olduğu için hücumda da görüyoruz onu. Mehmet daha defansif dediğimiz bir oyuncu. Josef bu pozisyonda çok iyi iş çıkarıyor. Zor bir maçtı. İki takım da mücadele etmek zorunda olduğu bir maça çıktı. Kaliteden çok mücadelelerin öne çıktığı bir maç oldu" diye konuştu.

"Şans yanımızdaydı ve golü attık"

Maçın berabere bitmesi durumunda da mutlu olacağını söyleyen Advocaat, "0-0'a mutlu olurdum ama yine de gol atmaya çalışıyorduk. Maçın sonuna geldiğimizde 0-0'a mutluydum. Biraz şans da yanımızdaydı ve golü attık. Öncelikle bu akşam oynanan futbola bakarsak her iki takımdan da harika bir performans görmedik. Bizim açımızdan kazanmak son derece önemliydi. İki takım da çok çalıştı ama bundan dolayı çok fazla hata da yaptı. Maçın sonunda bu hatalar daha da arttı. Bugün gelen kalabalık taraftara bakıyoruz, bütün hafta gazeteler televizyonlar bu maçı konuştu. Tüm bunları konuştuğumuzda gerçekten bu maçın harika bir derbi olduğunu söyleyebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.