Dhmi Erzurum Verileri Açıklandı

DHMİ Mart ayı Erzurum havalimanı verilerini paylaştı. Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen dış hat uçak seferi sayısı önceki yıla göre yüzde 95, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 42 oranında artış kaydetti.



TOPLAM SEFER SAYISI



Havalimanından ocak-mart döneminde 2 bin 87 iç hat, 78 de dış hat olmak üzere toplam 2 bin 165 uçak seferi gerçekleştirildi. İç hat uçak trafiği geçen yıla göre yüzde 2 oranında düşüş gösterirken, dış hat uçak seferi sayısı yüzde 95 oranında arttı. 2016 yılı ocak-mart döneminde 2 bin 122 iç, 40 dış hatta olmak üzere havalimanından 2 bin 162 uçuş gerçekleşmişti.



ERZURUM HAVA LİMANI YOLCU SAYISI



Erzurum hava limanı bu yılın üç ayında 295 bin 367 yolcuyu ağırladı. Havalimanından yararlanan iç hat yolcu sayısı 291 bin 761, yabancı yolcu sayısı ise 3 bin 606 olarak değerlendirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 2, dış hat yolcu sayısı yüzde 42, toplam yolcu sayısı da yüzde 2 oranında artış gösterdi. 2016 yılının aynı döneminde havalimanından 286 bin 425 iç, 2 bin 546 dış hat yolcusu yararlanmıştı.



TİCARİ UÇAK SEFER SAYISI



Erzurum Havalimanından üç ayda bin 884 ticari uçak seferi gerçekleştirildi. BU seferlerin bin 848'i iç, 36'ı sı da dış hatta kaydedildi. 2016 yılının aynı dönemine göre iç hat ticari uçak seferi sayısı yüzde 1, dış hat ticari uçak seferi sayısı yüzde 64, toplam ticari uçak seferi sayısı ise yüzde 1.7 oranında arttı. Geçen yıl iç hatta bin 831 iç, 22 de dış hat ticari uçak seferi yapılmıştı. - ERZURUM