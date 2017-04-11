DHKP/C ve MLKP'ye operasyon: 9 gözaltı



GAZİANTEP - Gaziantep'te MLKP terör örgütlerine yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü DHKP/C - MLKP terör örgütü adına il merkezi ve ilçelerde eylem ve faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, insansız hava aracı destekli bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, KHK ile kapatılan DEK-DER (Düztepe Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği) yöneticisi şahıs ile aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu toplam şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Bu şahıslardan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 4'ü tutuklandı, 5 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince DHKP/C - MLKP terör örgütü adına il merkezi ve ilçelerimizde eylem ve faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, insansız hava aracı destekli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yapılan operasyonda, KHK ile kapatılan DEK-DER (Düztepe Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği) yöneticisi şahıs ile aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu toplam şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, (4)'ü tutuklanmış, şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır" denildi.