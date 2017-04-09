DHKP-C'li Teröristler Kahvehane Basıp Halkı Tehdit Etti

İstanbul Okmeydanı'nda DHKPC'li teröristler ellerinde silahlarla kahvehane bastı. Kamerayla kaydedilen görüntülerde yüzleri maskeli teröristler, referandum da AK Parti ve MHP'ye destek verenlerin cezalandırılacağı yönünde tehditler savurdu.

Ellerinde silahlarla vatandaşları öldürmekle tehdit eden teröristler, AK Parti'ye ve MHP'ye faşist benzetmesi yapıyor.

Kaynak: Haberler.com