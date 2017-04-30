Dha Yurt;zonguldak Limanında Antitank Füzesi Parçaları Ele Geçirildi

UKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na gemi ile gelen TIR'da yapılan aramada antitank füzelerine ait 4 füze parçası ele geçirildi. TIR'ın İran'lı şoförü 38 yaşındaki E.E., tutuklandı.



Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, geçen 27 Nisan'da Ukrayna'dan gelen Cenk-A gemisinde İran plakalı TIR'ı x-ray cihazından geçirdi. Dorsesinde şüpheli cisimler fark edilen TIR'da Cumhuriyet Savcısı talimatıyla arama yapıldı.Aramada,dışarı çıkarılan cisimlerin antitank füzelerine ait 2 dürbün ve 2 tetik mekanizması olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekibin incelemesinin ardından antitank füze parçaları karayoluyla İstanbul'a gönderildi.



Gözaltına alınan TIR şoförü İran uyruklu E.E., adliyeye sevk edildi. E.E., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Zonguldak limanından detaylar



-X-ray cihazından detay



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK