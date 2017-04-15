Dha Yurt - Yüksekova'da Dere Taşınca Köy Sular Altında Kaldı

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı ise görenlerin ilgisini çekti



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde aşırı yağışlar sonucu Nehil Deresi taşınca, dere üzerinde bulunan köylerdeki onlarca ev su altında kaldı.



Yüksekova ve çeresinde dün etkili olan sağanak yağış, bir çok mahalle ve köyde su baskınlarına neden olurken, Nehil Deresi'nin de taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu Köprücük Köyü'nde bulunan birçok ev su altında kaldı. Köy sakinleri, her yıl bu manzarayla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar da çocuklarını omuzlarına alarak daha güvenli evlere götürmeye çalıştı. Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı ise görenlerin ilgisini çekti.



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Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), -



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