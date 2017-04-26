Dha Yurt;yayladağı'na Top Mermisi Düştü

HATAY'ın Yayladağı İlçesi Kızılçat Karakolu yakınlarına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen top mermisi düştü.

Dha Yurt;yayladağı'na Top Mermisi Düştü

HATAY'ın Yayladağı İlçesi Kızılçat Karakolu yakınlarına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen top mermisi düştü. Atış yapılan bölgeye misliyle karşılık verildi.Türkiye ile Suriye sınırındaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Kızılçat Karakolu yakınlarına  sabah saatlerinde boş araziye düşen top mermisi nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, -

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