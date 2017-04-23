Dha Yurt - Yaylada Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 52 Öğrenci Kurtarıldı

DÜZCE'de kamp yapmak için çıktıkları 1400 rakımlı Pürenli Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 52 üniversite öğrencisi, ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından kurtarıldı.



Düzce Üniversitesi İzcilik Kulübü öğrencileri, geçen cuma günü akşam saatlerinde kamp yapmak için Gölkaya İlçesi'ndeki 1400 rakımlı Pürenli Yaylası'na çıktı. Yaylada çadır kuran öğrenciler, dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının başmasıyla zor anlar yaşadı. Gece boyunca yağan kar ile yaylanın yolu kapanınca 52 öğrenci mahsur kaldı. Öğrenciler, bugün sabah saatlerinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) arayarak yardım istedi. AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği, UMKE ile Düzce Safari-Offroad Kulübü ekipleri öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler arazi araçlarıyla kar kalınlığının 40 santime ulaştığı yaylaya güçlükle ulaştı. Soğuktan etkilenen iki öğrenciye sağlık görevlileri müdahale ederken, yaylada ateş yakıldı. Bir süre sonra öğrenciler arazi araçlarına alınarak yayladan indirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Dağda mahsur kalan öğrencilerin görüntüleri



-Soğuktan etkilenen iki öğrencinin ambulansa bindirilmesi



-Paletli ambulansın karlı yollarda ilerleyişi



-Traktörle karlı yolların açılması



-Kurtarma ekiplerinin görüntüleri



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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