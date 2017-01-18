VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Edremit İlçesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
Ayrıntılar geliyor…
VAN,
Dha Yurt - Van'da Terör Operasyonu: 2 PKK'lı Terörist Öldürüldü
VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Edremit İlçesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Edremit İlçesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
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