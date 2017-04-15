Dha Yurt - Van'da 60 Kilogram Eroin Ele Geçirildi: 1 Kişi Gözaltında

VAN'da şüpheli bir araçta dedektör köpekle yapılan aramada 60 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Aracın şoförü M.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.



Van Emniyeti'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. 65 BC 312 plakalı aracı gece saat 01.00 sıralarında Kurubaş mevkiinde bulunan denetim noktasında durduran ekipler, Lisa isimli dedektör köpekle araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın koltuklarının altındaki bölüme paketler halinde saklanmış 60 kilo 400 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, aracın sürücüsü M.İ. isimli kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak emniyete götürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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(POLİS KAMERASI)



-Polisin aracı takibi



-Aracın denetim noktasında durdurulması



-Şoförün araçtan indirilmesi ve gözaltına alınması



-Dedektör Köpek Lisa'nın uyuşturucuyu araması ve bulması



-Araca saklanmış uyuşturucu paketlerinin çıkarılması



-Uyuşturucu maddenin açılarak türünün öğrenilmesi



-Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin emniyette sergilemesi



Haber: VAN,