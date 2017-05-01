Dha Yurt - Van'da 4 Büyüklüğünde Deprem

VAN merkeze bağlı Akçaören Köyü'nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin, Van'ın Akçaören Köyü'nde yerin 5 kilometre derinliğinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde kaydedildiğini açıkladı. Deprem, hasara yol açmadı.



Haber: VAN,( DHA) -



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