Dha Yurt - Van'da 4 Büyüklüğünde Deprem

VAN merkeze bağlı Akçaören Köyü'nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dha Yurt - Van'da 4 Büyüklüğünde Deprem

VAN merkeze bağlı Akçaören Köyü'nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin, Van'ın Akçaören Köyü'nde yerin 5 kilometre derinliğinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde kaydedildiğini açıkladı. Deprem, hasara yol açmadı.

Haber: VAN,( DHA) -

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