Dha Yurt - Van'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

VAN'ın Tuşba İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Van'ın Tuşba İlçesi olarak saptadığı deprem, saat 00.30'da meydana geldi. Yerin 19.85 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba İlçesi'nin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü ise Tuşba İlçesi Yemlice Mahallesi olarak açıkladı.