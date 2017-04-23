Dha Yurt - Üst Geçitten Yola Düşen ve Yanan Kamyon Sürücüsünü Vatandaşlar Kurtardı

ELAZIĞ'da, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yola düştükten sonra yanan kamyonun sürücüsünü vatandaşlar kurtardı. Sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, itfayi ekipleri ise, yangına müdahale ederek yangını söndürdü.



Malatya'dan Bingöl'e gitmekte olan Erol Sertkaya yönetimindeki 06 DR 2650 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Elazığ'da Kekliktepe üstgeçitinde seyir halindeyken sürücünün diraksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. Yola düşen kamyon alev alırken, sürücünün araçta olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdikten sonra kendileri müdahale ederek güçlükle sürücü Erol Sertkaya'yı araçtan çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen Ambulansta ilk tedavisi yapılan Sertkaya daha sonra Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Elazığ Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ise, kamyonu güçlükle söndürmelerinin ardından kamyonun enkazı yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Çevrede bulanan atandaşların aracın yanma anını cep telefonlarıyla kayıt aldıkları görüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



-Yanan araçtan görüntü



-Dumanların çıkması



-Vatandaşların telefonla yangını görüntülemeleri



-İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,