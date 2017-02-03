Dha Yurt - Uludağ'da Tatilcilerin Kızak Keyfi

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.



Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da, sömestr tatilini fırsat bilen tatilciler, zirvede karın tadını çıkartıyor. Beyaz Cennet'te kar kalınlığı 1 metre 80 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde güneşli olan Uludağ'da, öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sis nedeniyle pistler, tam anlamıyla dolmadı.



Buna rağmen, sisli hava ve rüzgara aldırış etmeyen bazı tatilciler ile günübirlikçiler, kızak ile kaymanın keyfini çıkarttı. Zaman zaman ufak kazaların yaşandığı pistlerde renki görüntüler oluştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Kızak yapan tatilcilerden görüntü



Kayak yapan tatilcilerden görüntü



pistlerden görüntü



Kızak kazalarından görüntüler



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-