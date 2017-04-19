Dha Yurt - Tunceli'de Şehit Cenazelerini Almak İçin Çalışmalar Sürüyor

TUNCELİ Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı bir Skorsky tipi helikopter saat 06.00 sıralarında bölgeye intikal ederek helikopterin düştüğü bölgeye iniş yaptı.

Dha Yurt - Tunceli'de Şehit Cenazelerini Almak İçin Çalışmalar Sürüyor

TUNCELİ Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı bir Skorsky tipi helikopter saat 06.00 sıralarında bölgeye intikal ederek helikopterin düştüğü bölgeye iniş yaptı. 25 kişilik Arama Kurtarma ekibi de aynı helikopterle aralıklarla bölgeye sevk ediyor. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşılan şehit cenazelerinin sevkine başlanacak.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölgeden detay görüntüler

-Helikopterle ekiplerin taşınması

-UMKE ekipleri ve sağlık görevlilerinin bölgeye intikali

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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