Dha Yurt - Tunceli'de PKK'lı Teröristlerin Teslim Olma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

TUNCELİ'de farklı bölgelerde başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda, bugün 1 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı terörist de kendiliğinden teslim oldu.



Aliboğazı Vadisi içindeki PKK terör örgütüne ait sığınak ve kamplarının bulunduğu bölgeye önceki gün 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli timlerin yaptığı sızmanın ardından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında başlayan çatışmalar sürüyor. Bugün aynı bölgedeki teröristlere 50 metre kadar yaklaşan güvenlik güçleri ile "teslim ol" çağrılarına karşılık silahla ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. Aynı şekilde güvenlik güçleriyle çatışan ve sığınak içerisinde oldukları kameralara da yansıyan 4 terörist güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.



Bu bölgede devam eden operasyonlarda dün 2, bugün de 1 olmak üzere toplam 3 terörist öldürülürken, dün 8, bugün de 4 olmak üzere toplam 12 terörist bu bölgede güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.



Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, 28 Nisan 2017 tarihinde güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, gelişmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Çatışma sırasında teröristlerin teslim olması anı



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: TUNCELİ, -