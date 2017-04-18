Dha Yurt - Tunceli'de Helikopter Düştü (4)

'YARALI VAR İHBARI' DOĞRU DEĞİL



Öte yandan, Tunceli Valilik yetkilileri, helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan "7 yaralı var" diye teyid edilmemiş bir bilginin 112'ye aktarıldığını, basınla paylaşılan bu bilginin, yapılan araştırma sonucu doğru olmadığını söyledi.



EN YAKIN KARAKOLDAN BÖLGEYE 2 TİM ÇIKARILDI



Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden içerisinde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 müretebat olduğu halde saat 11.40'ta kalktıktan 10 dakika sonra bağlantı kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterin bulunduğu bölgeye en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolu'ndan 2 timin bölgeye sek edildiği belirtildi.



Diyarbakır'dan kalkan helikopterde mürettebat olarak 1 sözleşmeli pilot, 1 komiser pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu öğrenildi.



ERZURUM VE ERZİNCAN'DAN TAKVİYE



Polis helikopterin bulunması için Erzurum ve Erzincan AFAD'dan kurtarma ekibi gönderildi. Erzurum AFAD'tan profesyonel dağcı eğitimi alan 6 kişilik ekip gönderildi. Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ndeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere" dedi.



Yine arama kurtarma faaliyelerinde bulunmak üzere Erzincan'dan da 11 kişilik ekip Tunceli'ye hareket etti.



Bölgede yolların kardan ve heyelan nedeniyle kapalı olmasından dolayı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gitmede sıkıntı çekmesi nedeniyle çok sayıda iş manikenisinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.



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Haber: TUNCELİ



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