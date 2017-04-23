Dha Yurt - Trabzon'da Fırtına Can Aldı, Hes Bağlantı Borusu Patladı, Yolları Su Bastı

TRABZON'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde etkili olan fırtına can ve mal kaybına yol açtı.



Dernekpazarı İlçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde fırtınada ormanlık alanda ağaçların devrilmesiyle heyelan oluştu. Tepeden yuvarlanan kaya, evinin önünde oturan 71 yaşındaki Hasan Topal'ın ölümüne, 57 yaşındaki Hakkı Karakaş'ın yaralanmasına neden oldu.



Çaykara İlçesi'nde ise saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, prefabrik yapılar yıkıldı. Elektrik direkleri rüzgar nedeniyle yıkıldığı için ilçede sabahtan itibaren elektrikler kesildi.



Çaykara'da, Balkodu Deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralin su bağlantı borusu patladı, dere çevresindeki yollar su altında kaldı ve ulaşıma kapandı.



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Haber: Fatih TURAN/ÇAYKARA (Trabzon), -



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