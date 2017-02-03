Dha Yurt - Tır'da Ahşap Paletler Arasındaki 99 Kilo Eroini 'Maço' Buldu

ERZİNCAN'da şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da, eğitimli köpek 'maço'nun da kullanıldığı aramada, ahşap paletlerin arasında 99 kilogram eroin ele geçirildi.



Erzincan- Erzurum karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan bir TIR şüphe üzerine durduruldu. Ahşap palet yüklü olduğu belirtilen TIR'ın dorsesini koklayan eğitimli köpek maço tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, palet tahtaları birleştirmek amacıyla kullanılan ahşap parçanın içerisinde 587 paket uyuşturucu bulundu. Çekiç ve tornavida kullanılarak çıkarılan 99.3 kilogram eroine el konuldu. Gözaltına alınan sürücü B.G. ile yanında bulunan H.B.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.



Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ekipleri kutlayarak, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-TIR'dan detay



Köpeğin arama yapması



Paletlerin indirilmesi ve parçalanması



Uyuşturucuların çıkarılması genel detay



Emniyet müdürünün açıklaması



haber- kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,



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