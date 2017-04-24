Dha Yurt;(Tekrar) Trabzon'da CHP'nin 23 Nisan Kutlaması

TRABZON'da, CHP il örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda toplanan yaklaşık CHP'li yaklaşık 100 kişilik grup, düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe partililerin çocukları da ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.



"BUNDAN SONRA HEPİMİZ BİRER MUSTAFA KEMAL'İZ"



Etkinlikte konuşan HALK-LİS sözcüsü Berfin Karan,"23 Nisan'ı ilk defa içimiz buruk bir şekilde kutluyoruz. Atamızın bize emanet ettiği milli egemenliğe millet olarak sahip çıkamadık. Bir asır önce bütün halka verilen yetkiyi tek adama devrettik. Atam senden özür dileriz. Bu ülkenin geleceği, gençliği, demokrasisi hiçbir referandum sandığına sığmaz. Halkın iradesinin sandıkta çalınmasına izin vermeyeceğiz. Artık Mustafa Kemal'in askeri değiliz, Mustafa Kemal'in askeri olmak bu ülkeyi kurtarmaz. Bundan sonra hepimiz birer Mustafa Kemal'iz. Bayramımız kutlu olsun" dedi. Nermin Eyüboğlu adındaki yaşlı kadının elinde Türk bayrağı ile 23 Nisan için yazdığı şiiri seslendirmesi sonrası kutlama etkinliği sona erdi.



Görüntü Dökümü



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Atatürk Alanı'ndan görüntüler



Katılanların görüntüleri



Berfin Karan'ın konuşması



Detaylar



(Haber-Kamera: Fatih TURAN TRABZON/DHA)