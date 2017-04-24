Dha Yurt: (Tekrar)mersin'de Fırtına Can Aldı

MERSİN'de, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, devrilen ağacın altında kalan 28 yaşındaki Meryem Toprak yaşamını yitirdi. Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. İşçiler tarafından ağacın altından kurtarılan ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soğuksu Caddesi üzerindeki bir otelin tabelası da yere düştü. Aynı cadde üzerindeki apartmanda asılı olan bir tabela, park halindeki aracın üzerine düşerek zarara yol açtı. Fırtına, yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin de devrilmesine yol açtı. Kent merkezindeki sahil şeridinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle tatil günleri dolup taşan sahil şeridi fırtına nedeniyle bomboş kaldı. Denizde oluşan dev dalgalar kayalık ve kıyılara vurdu, zabıtalar, gelenleri de uzaklaştırdı. Denizde açıkta bekleyen kuru yük gemileri de fırtınadan etkilenirken, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemler aldı.



Mersin Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.



GELİNLİĞİ İLE UĞURLANDI



Mersin'de, ailesine ait tarlada işçilerle kahvaltı yaptığı sırada fırtına yüzünden devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden Meryem Toprak, tabutuna serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Tarsus Devlet Hastanesi'nden alınan Toprak'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Yakınları, evlenmeden yaşamını yitirdiği için tabuta gelinlik serdi. Hüznün hakim olduğu cenaze töreninde birbirlerinin destekleri ile ayakta duran Toprak'ın yakınları, ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Meryem Toprak'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.



VALİLİK FIRTINANIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI



Mersin Valiliği, saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin katılımıyla Kriz Masası oluşturulduğu belirtildi.



Biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vakanın yaşandığı bilgisi verilen açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesinde üzerine ağaç devrilen 28 yaşındaki Meryem Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ağaç devrilmeleri, ev, işyeri ve araçlarda yaşanan hasarlar ile elektrik kablolarında meydana gelen kopmalara ilgili birimler tarafından anında müdahale edildiği belirtilerek şöyle denildi: Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi. "Büyükşehir Belediyesi 101 araç 215 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 15 araç, 30 personel, TEDAŞ İl Müdürlüğü 44 araç 117 personel ile meydana gelen olaylara müdahale etmekte; Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı 1 adet Arama-Kurtarma Gemisi, 3 adet karakol botu, 1 dalgıç timi ve karada kurtarma ekibiyle, İl Jandarma Komutanlığı ise 23 araç 61 personel ile hazırda beklemektedir. Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrılar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir."



Görüntü Dökümü



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Görüntü Dökümü



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Bir otelin fırtına nedeniyle düşen tabelası



Kırılan klimalar



Rüzgarın şiddetiyle sallanan ağaçlar



Sahildeki dalgalarla fotoğraf çektiren vatandaşlar



Dalgalardan görüntüler



Dalgaların arasındaki gemiler



Palmiye ağaçlarından görüntüler



Genel ve detay



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,



Mezarlıktan görüntüler



Tabutun üstündeki gelinlikten görüntü



Cenazeden görüntüler



Tabuttan görüntüler



Cenaze namazı kılınırken



-Tabut omuzlarda taşınırken



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS, (Mersin),



23.04.2017 - Haber Kodu : 170423202



23.04.2017 - Haber Kodu : 170423270