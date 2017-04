Dha Yurt - Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

KONYA'da bir tekel bayisine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu 28 yaşındaki Abdullah Güner öldü, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Büyük Aymanas Mahallesi Karagöl Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 22.30 sıralarında Abdullah Güner'in işlettiği tekel bayisine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Güner'den içki istedi. Güner'i içki satışının olmadığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Güner, tokat atarak şüpheliyi dışarı çıkardı. Olaydan 1 saat sonra yanında başka bir kişi ile birlikte tekrar gelen şüpheli içeri girerek tüfek ve tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, Abdullah Güner, ağabeyleri Mustafa Güner (30), Ali Murat Güner (41) ve yeğeni 19 yaşındaki Zekai Güner yaralanırken iki şüpheli bir araçla olay yerinden kaçtı. İçerde bulunan kayınpederi Naim Çalışkan (55) ve arkadaşı Hakan Uğuz (30) ise olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Abdullah Güner'in öldüğünü tespit etti. Diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Murat ve oğlu Zekai Güner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



"GÜZEL ŞEYLER OLACAK" DEMİŞ



Daha önce cezaevinde yattığı öğrenilen Abdullah Güner'in 6 ay önce evlendiği ve baba olmayı beklediği öğrenildi. İkinci bir tekel bayisi açmaya çalıştığı belirtilen Güner'in olaydan kısa süre önce silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan arkadaşı Hakan Uğuz'a, "İçimde bir mutluluk var. Güzel şeyler olacak" dediği ifade edildi.



Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, çok sayıda fişek ve kovan buldu. İşyerinin ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Yaralıların yerde yatması



Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi



Yaralıların ambulanslara alınması



Olay yeri detay



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK-KONYA,