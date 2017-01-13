TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi.
DHA-Genel - Türkiye-Ankara - Ümit KOZAN - Ankara
Dha Yurt - TBMM'de Anayasa Değişikliğinin 6. Maddesi Gergin Başladı - 6
TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi.
TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads