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Dha Yurt - TBMM'de Anayasa Değişikliğinin 6. Maddesi Gergin Başladı - 6

Dha Yurt - TBMM'de Anayasa Değişikliğinin 6. Maddesi Gergin Başladı - 6

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi.

Dha Yurt - TBMM'de Anayasa Değişikliğinin 6. Maddesi Gergin Başladı - 6

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 kabul, 135 ret, 5 boş, 1 geçersiz oyla kabul edildi.

DHA-Genel - Türkiye-Ankara - Ümit KOZAN - Ankara

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