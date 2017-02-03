Dha Yurt - Sosyal Medyada Pkk/kck'yı Övenlere Operasyon: 22 Gözaltı

ADANA'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK, örgüt elebaşı ile mensuplarını öven, terör örgütünün propagandasını yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden şahıslara yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince kent merkezinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapıları kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, 22 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 22 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen polis araçları



Emniyet Müdürlüğü'nden çıkış yapan polis araçları



Baskın yapılacak adresin çevresindeki Özel Harekat ve resmi giyimli polisler



Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapıyı kırması



Polislerin adrese girişi



Uzun namlulu silahlarla adres çıkan Özel Harekat polisleri



Adli Tıp Birimi'nin dış görüntüsü ve tabelası



Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,