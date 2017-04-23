Dha Yurt - Sivas'ta Fırtına Büyük Hasara Neden Oldu

SİVAS'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısından kopan parçalar yollara savrularak araçların üzerine düştü. Onlarca araçta maddi hasar oluşurken, çatıdan kopan bazı parçalar da kent merkezindeki dükkanların camlarını kırdı.



Sivas'ta gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran ve meteoroloji verilerine göre hızı saatte yer yer 85 ile 95 kilometre hıza ulaşan fırtına, birçok binanın çatısını uçurdu. Sivas-Ankara karayolu üzerindeki TCDD'ye ait beton travers fabrikasının çatısından uçan parçalar, yola savrularak seyir halindeki araçların büyük tehlike yaşamasına neden oldu. Kısa süreli trafiğe kapatılan karayolu, yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı. Şiddetli lodos nedeniyle trafik lambaları, reklam tabelaları ve yön levhaları da hasar gördü. Atatürk Caddesi'ndeki bir binadan kopan parçalar ise karşısında bulunan dükkanın camlarını kırdı. Bu sırada kaldırımdan geçen birinin olmaması olası yaralanma ve can kaybını önledi. Öte yandan İnönü Bulvarı üzerindeki Ray Blokları'nın çatılarından kopan parçalar otoparktaki ve cadde üzerindeki onlarca aracın üzerine düştü. İnönü Bulvarı ve Demiryolu Caddesi polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.



VALİLİKTEN 'ACİL' UYARI



Öte yandan Sivas Valiliği, acil koduyla uyarı yayınlayarak, görülen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçmalarına ve diğer görülebilecek her türlü olumsuzluklara karşı hassas olmaları, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, küçük yaştaki çocukların dışarı bırakılmaması hususunda duyarlı davranmalarını istedi.



Görüntü Dökümü:



-Rüzgarın etkisiyle kalkan çatı parçaları



-Yola savrulan sac parçalarının tehlike arz etmesi



-Yıkılan levha ve panolar



-Uçan çatıların görüntüsü



-Araçların üzerine düşen çatı parçaları ve oluşan hasarlar



-Çatıların zarar verdiği dükkanlar



-Detaylar



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



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