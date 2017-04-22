Dha Yurt - Şırnak'ta Teröristlerin Açtığı Ateş Sonucu 1 Asker Şehit Oldu

Sınır hattına eğitimli komandolar konuşlandı



ŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyon kapsamında yaşanan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle birlikte bir asker şehit oldu.



Bestler-Dereler Bölgesi'nde 3 günden beri devam eden hava destekli operasyonda 29, Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde de 2 askeri şehit eden ve 2 askeri yaralayan 6 terörist olmak üzere toplam 35 terörist etkisiz hale getirildi.



Bestler-Dereler Bölgesi'nde 1, Andaç Bölgesi'nde 2 olmak üzere dün 3 asker şehit olurken, bugün öğlen saatlerinde de Bestler-Dereler Bölgesi'nden şehit haberi geldi. Arazi arama-tarama çalışması yapan askerlere teröristlerin açtığı ilk ateşle birlikte ağır yaralanan bir asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradaki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan asker, şehit oldu.



CİZRE VE ŞIRNAK'TA HAVA VE KARA HAREKETLİLİĞİ



Havaların ısınmasıyla birlikte kış üstlenmesinden çıkan teröristler, silahlı eylem yapacakları bölgelere gitmelerini önlemek amacıyla Şırnak bölgesinde geniş kapsamlı operasyonlar düzenleniyor. Mardin, Batman ve Diyarbakır'dan eğitimli komandolar zırhlı araçlarla Şırnak'a karayolu ile sevkediliyor. Öte yandan Şerafettin Elçi Havalimanı'na kargo uçakları ile gelen komandolar yine aynı şekilde halinde zırhlı araçlardan oluşan konvoyla ve frekans önleyici jammer araçları ile helikopterlerin sağladığı güvenlik önlemleri altında Cizre'den geçerek Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na hareket etti. Burada toplanan eğitimli komandolar, daha sonra Bestler-Dereler, Andaç bölgeleri, Cudi, Küpeli, Düğün ve Siyah Kaya dağları bölgesindeki operasyon bölgelerine sevkediliyor.



SINIR HATTINA EĞİTİMLİ KOMANDOLAR KONUŞLANDI



Baharla birlikte Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişleri önlemek amacıyla da Kuzey Irak sınır hattı boyunca, teröristlerin geçiş yolu olarak kullandığı bir çok noktaya uzman eğitimli komando birlikleri konuşlandırdı. Son teknolojik cihazların kullanıldığı sınır bölgesinde tespit edilen silahlı terörist gruplar, Atak helikopterleri tarafından bombardıman altına alınıyor. Kuzey Irak'ın Haftanin ve Kanimasi bölgesinden Türkiye sınırlarına geçişleri önlemek amacıyla F-16 savaş uçakları sık sık uçuşlar yapıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Helikopterlerin hava hareketliliği



Asker taşıyan zırhlı araç konvoyu



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak),



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