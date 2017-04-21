Şırnak'tan Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Operasyonda şehit sayısı 3 oldu.
Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyon kapsamında 6 terörist daha öldürüldü. Böylece, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e yükseldi.
2 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki üst bölgesine PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda da 2 asker şehit olmuştu.