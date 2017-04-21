Dha Yurt - Şırnak'ta Çatışma: 2 Asker Şehit

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Dha Yurt - Şırnak'ta Çatışma: 2 Asker Şehit

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..

Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Bölgedeki operasyonlardan görüntü

Haber: ŞIRNAK, -

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