Dha Yurt - Şırnak'ta 24 Bin Öğrenci, Eğitime Devam Ediyor

ŞIRNAK'ta 14 Mart 2016'da ilan edilen ve aynı yıl 14 Kasım'da kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı süresince okula gidemeyen 24 bin öğrenci, eğitim sezonunda yarıyıl tatili başlamasına rağmen telafi eğitimi almaya başladı.



Şırnak merkezde sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2015-2016 eğitim öğretim yılının 2'inci döneminde ve 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlarında eğitimden mahrum kalan öğrenciler için telafi eğitimi ve destekleme kursları açıldı. Şırnak Merkez'de bulunan tüm okullarda telafi eğitimleri yapılırken, sömestr tatilinde ise 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik destekleme kursları veriliyor. Şırnak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan özel dershane standartlarındaki 6 sınıfta yaklaşık 250 öğrenci LYS ve YGS sınavlarına hazırlanıyor. Akıllı tahta ve projeksiyon cihazları ve tekli sandalyelerle desteklenen sınıflarda ders gören öğrenciler ortamdan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.



24 BİN ÖĞRENCİ TELAFİ EĞİTİMİ GÖRÜYOR



Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şırnak merkez, köy ve bağlı beldelerde yaklaşık 24 bin öğrenciye telafi eğitimleri verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "14 Mart 2016'da ilimiz merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de eğitim öğretime ara vermek zorunda kaldık. 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerimize yatılı telafi eğitimi yaptık. Öğrencilerimizi mağdur etmeden, eğitimlerine devam ettik. 14 Kasım'da ilimizde sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile beraber, hafta içi ve hafta sonları telafi eğitimlerimize devam ediyoruz. Destekleme ve yetiştirme kurslarımızı veriyoruz. Şuanda ilimiz merkezinde, köy ve beldelerde 24 bin öğrencimizin telafi eğitimleri yapılmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimizin açık olan eğitim ihtiyaçlarını bu telafi eğitimi ile gidermeye çalışıyoruz. Büyük oranda da başarılı oluyoruz. Verimleri alıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Bu telafi eğitimlerimizin amacına hizmet ettiğine inanıyoruz. Telafi ve destekleme kurslarımızın sonuçlarını göre biliyoruz. Bir TEOG sınavı geçirdik Genel sonuçlarına baktığımızda sonuçlar olumlu. Demek ki bu telafi ve destekleme kurslarının çok büyük katkısı oldu öğrencilerimize. Yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. Sömestr tatili olmasına rağmen ara vermedik. Şuanda 8 ve 12'inci sınıflarımıza yönelik kurslarımız devam etmektedir. Her şey öğrencilerimiz için. Çünkü öğrencilerimiz eğitime muhtaçlar. Gerçekten çok istekliler. Her birinin bir hedefi var. Bu hedeflerine ulaşabilmeleri adına. Biz öğretmenleri olarak her türlü imkanı tanımak zorundayız. Bakanlığımız, devletimiz ve valiliğimiz her anlamda katkı sunuyorlar. O anlamda hiçbir eksiğimiz yok. Okullarımızın fiziksel koşulları çok iyi, donatım malzemeleri çok iyi. Kaynak problemi yok. Öğretmen ve öğrencilerimizle kenetlenerek eğitime sarılmış durumdayız. Okullarımızı gezdiğimizde çocuklarımızın gözlerindeki ışığı gördüğümüzde o ışık bize umut veriyor, ümit veriyor. Daha çok çalışmamız gerektiği inancını pekiştiriyor. Sömestr tatilinde de eğitimlerimize devam ediyoruz. Önümüzde LYS, YGS ve ikinci bir TEOG sınavı var. İnşallah bu eğitimlerin meyvelerini o sınavlar sonunda alacağız."



"ÖĞRENCİLER EĞİTİME MUHTAÇ VE EĞİTİME AÇLAR"



Öğrencilerin ders gördüğü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bulut da, öğrencilere özel okul standartlarında eğitim verildiğini ifade ederek, "Gerek sokağa çıkma yasağında olsun gerekse öğrencilerimizin daha önceki yıllardaki eksiklikleri olsun bunları gidermek için olabildiğince bir telafi eğitimi yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda çok özverili, istekli. Sınav zorlu bir süreçtir. O süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz şuanda. Benim öğrencilerime her zaman söylediğim çok net bir laf vardır. Siz ne kadar başarılı olursanız o bizim gurur kaynağımız olur. Öğrencilerimde sezdiğim bir şey var. Öğrencilerim eğitime muhtaçlar ve eğitime de ciddi anlamda açlar. Eğer bu eksiklikleri giderirlerse ileride çok başarılı olacaklarını kanaatindeyim. Şırnak Lisesi'nde eğitimin bu kadar önemsenmesi benim adıma, öğretmen arkadaşlar adına ve öğrenciler adına sevindirici bir durum. Şuan 6 sınıfımız var. 250'ye yakın öğrencimiz var. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve diğer okullar içinde 2 sınıf açtık.14 kasım'dan beri biz bu eğitimlerimizi sürdürdük. 12. sınıf öğrencilerimiz sabah derslerine giriyordu. Öğle yemeklerini yedikten sonra tekrar bu kurslara alarak eğitimlerini sürdürdük. Öğrencilerimizin uzun sınav sürecinde derslerinden geri kaldıkları yerleri tamamlama adına böyle bir destek sunduk. 15 tat,ilde sadece diğer okullardan gelen öğrenciler için devam edecek. Kendi okulumuzun öğrencileri için ise sene sonuna kadar devam edecek. Hatta öğrenciler isterse yazın bile sürdürebiliriz. Bu konuda sıkıntımız yok" diye konuştu.



OKUL MÜDÜRÜ GÖNÜLLÜ OLARAK ÖĞRENCİLERE DERS VERİYOR



Tarih Öğretmeni ve Sağlık Meslek Lisesi Okul Müdürü Hamza Tatar ise, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını gidermek için haftada 5 gün Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelerek öğrencilere ders veriyor. Telafi eğitimi programı ortaya konulduğunda gönüllü olarak eğitim vermeye aday olduğunu anlatan Tatar, "14 martta şırnak'ta bir sokağa çıkma yasağı yaşandı. ve öğrencilerimiz 8 ay boyunca eğitimden mahrum kaldı. Bir kısım öğrencimiz başka yerlerdeki programlara katıldılar. Batman ve Kumçatı'da bir telafi eğitimi oldu. Okulların tatil edilmesi ile birlikte böyle bir program düşünüldü Milli Eğitim tarafından. Böyle bir program ortaya konulduğu anda bende gönüllü olarak milli eğitim ile koordineli bir şekilde bu kursa katıldım. Haftanın 5 günü buradayız. Günde 6 saat ders işleniyor. İşlediğimiz dersleri testler ile destekliyoruz. Öğrencilerin kaynakları var. ve haftanın bir günüde deneme sınavı yapıyoruz. Deneme sınavı ile öğrencilerin eksiklikleri giderip, öğrencilerimizi sınava hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"ŞIRNAK EĞİTİM BAZINDA ÇOK EKSİĞİ OLAN BİR İL"



Şırnak'ın eğitim bazında çok eksiği olduğunu belirten Biyoloji Öğretmeni Ahmet Uğur, "Şırnak Çok Programlı Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu kursu ve bu çalışmayı bize sunan Milli Eğitim Müdürümüze, şube Müdürlerimize ve Okul Müdürümü Mehmet Bulut'a teşekkür ediyorum. Şırnak Eğitim bazında çok eksiği olan bir ilimiz. Uzun sürede eğitimden uzak kaldı. Ama bu süreç içerisinde öğrecilerimizin eksiklerini, Lys ve YGS sınavlarındaki eksikliklerini gidermek için bu kursu yapmaktayız. Öğrencilerimizin eksiklikleri olduğu için bu sömestr tatilinde de eksikliklerini gidermek için beraber bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmanın daha verimli olması için biz ve değerli arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde çalışmaktayız" dedi.



"BATIDAKİ ARKADAŞLARIMIZ TATİLDE BİZ OKULDAYIZ"



LYS'ye hazırlanan 12'inci sınıf öğrencisi Selim Akçı, "Sokağa çıkma yasağından dolayı derslerimizden geri kaldık. Derslerimizden geri kaldığımız için okul müdürümüz Mehmet Bulut bize böyle bir avantaj sundu. Sokağa çıkma yasağında derslerimizden geri kaldığımız için bu aralıkları doldurmamız için bize böyle bir imkan sundular. 15 tatilde batıdaki arkadaşlarımız tatillerini yaşıyor. Derslerimizden geri kaldığımız için tatilimizi yaşayamıyoruz. ve burada ders görmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.



Öğrenci Gülizar Özdemir ve Ömer Ölken de, batıdaki öğrencilerin tatilde olmasına rağmen kendilerinin eğitime devam ettiklerini belirterek, her şeye rağmen bu durumdan şikayetçi olmadıklarını söyledi.



