Dha Yurt;şırnak Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 uzman çavuşun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.Uludere İlçesi Kırsalında arama tarama faaliyeti yürütürken PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Sedat Düzgün ve Uzman çavuş Nezir Pınarcı için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'ünücü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.Şehitlerin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı katafalka konulmasıyla başlayan tören, şehit öz geçmişlerinin okunması ve duaların yapılmasıyla devam etti. Dua okunmasından sonra 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın naşı Manisa'ya, 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün naaşı ise Çorum'a gönderilmek üzere helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Vali Su ve protokol üyelerinin alana gelişi



Şehit naaşlarının alana getirilmesi



Şehit öz geçmişi ve dua okunması



Şehit naaşlarının helikoptere konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -