Dha Yurt - Şırnak Bestler-Derelerde Çatışma: 2 Asker Şehit (3)

ŞIRNAK ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



ŞIRNAK'TA 40 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bugün şehit olan uzman çavuşlar Turgut Kurtçu ve Efe Osman Apaydın için Şırnak'ta uğurlama töreni düzenlenerek, cenazeleri memleketlerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Geymuşule bölgesinde yapılan operasyonda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtilerek, son 5 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40'a çıktığı belirtildi.



Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ali İhsan Su, 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nün eşi Özde ve oğlu Ahmet Doruk Kurtçu, kurum müdürleri, korucular ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Uzman Çavuş Turgut Kurtçu ve Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşlarının katafalka konulması ile başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, duar edildi.



Törende şehit Uzman Çavuş Turgut Kurtçu oğlu Ahmet Doruk Kurtçu yakınlarının kucağında babasını asker selamı ile uğurladı. Şehidin eşi Özde ise gözyaşlarına hakim olamadı. Duaların ardından, şehit uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun cenazesi Tekirdağ'a, Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesi ise, Niğde'ye götürülmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havalimanına gönderildi.



3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği belirtilerek, Şırnak'ta beş gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 40 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



-Şehit ailelerinin alana gelmesi



-Şehit naaşlarının getirilmesi



-Dualar okunması



-Şehit naaşlarının ambuşlansa bindirilmesi



-Genel vedetay görüntüler



Haber-Kamera: Sevkan KÜDEN/ŞIRNAK,-



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