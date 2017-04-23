Dha Yurt - Şırnak Bestler-Derelerde Çatışma: 2 Asker Şehit (2)

OPERASYONDA 5 ASKER YARALANDI



Şırnak'ın kuzeyinde yer alan Bestler- Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleri ve PKK'lı terösitler arasında çıkan çatışmada 5 asker yaralandı. Bestler-Dereler bölgesinde bu sabah saatlerinde 2 askerin şehit olmasının ardından, devam eden operasyonda yaralanan 5 asker helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği operasyonun devam ettiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)



Helikopterlerin hava hareketliliği



Asker taşıyan zırhlı araç konvoyu



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak),



========================================