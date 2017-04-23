Dha Yurt - Şırnak Bestler-Dereler'de Çatışma: 2 Asker Şehit

ŞIRNAK'ın kuzeyinde yer alan Bestler-Dereler bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda 5'inci güne girilirken, bu sabah çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 asker kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonlarda şimdiye kadar 37 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Şırnak'ta bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen havca destekli operasyonda 5'inci güne girilirken, bugün saat 07.30 sıralarında çatışma çıktı. PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ilk ateş sonucu ağır yaralanan 2 uzman çavuş Helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 uzman çavuş kurtarılamayarak şehit oldu. Şehitler için bugün öğleden sonra Şırnak'ta uğurlama töreni yapılması beklenirken, Bestler-Dereler bölgesinde 5 gündür süren operasyonlarda şimdiye kadar 6 asker şehit olurken 37 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.



TSK'DAN AÇIKLAMA



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "23 Nisan 2017 tarihinde saat 07.30 sularında Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)



Helikopterlerin hava hareketliliği



Asker taşıyan zırhlı araç konvoyu



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak),



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