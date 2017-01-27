Dha Yurt - 'Şike Davası' Hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da gizlendiği evde yakalandı.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen FETÖ/PDY ile bağlantılı Selam Tevhid kumpası davası kapsamında firari olarak aranan Mehmet Ekinci, Yalova polisinin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.



Ekinci, 'futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının görüldüğü mahkemenin eski başkanıydı.



Haber: YALOVA, -