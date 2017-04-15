Dha Yurt ///// Sıcak Haber

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(ÖZEL ) Otomobildeki bıçaklı dehşetO anlar cep telefonuyla görüntülendiBURSA'da birlikte alkol alıp eğlenen iki kişi evlerine giderken otomobilde hesap yüzünden önce tartıştılar sonra bir birlerini bıçakladılar.
(ÖZEL ) Otomobildeki bıçaklı dehşet
O anlar cep telefonuyla görüntülendi
BURSA'da birlikte alkol alıp eğlenen iki kişi evlerine giderken otomobilde hesap yüzünden önce tartıştılar sonra bir birlerini bıçakladılar. Olaya tanık olan vatandaşlar, bıçak darbesi alan yaralılardan Arslan Karakoyun'u otomobilden çıkmartmaya çalışırken, bıçaklamaya devam eden Özcan Sönmez'i linç etmek istedi. Zamanında olay yerine gelen ve tabancasını çeken polis olası linç girişimini önlerken yaralanan Özcan Sönmez'e kelepçe taktı. Polis, öfkeli kalabalığı uzaklaştırırken yaralıları hastaneye gönderdi.
Olay sabah saat 09.30 sıralarında Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre gece birlikte alkol alan Arslan Karakoyun ve Özcan Sönmez evlerine gitmek için Arslan Karakoyun'un sürdüğü otomobil ile yola çıtkı. Araç içinde hesap yüzünden tartışan iki arkadaş kavga etmeye başladılar bu sırada yanındaki ekmek bıçağını çıkaran Özcan Sönmez araç seyir halindeyken sürücü Arslan Karakoyun'u bıçakladı. Aracını durduran Arslan Karakoyun çakı bıçağı ile Sönmez'e karşılık verirken,
kendisini araç içinden dışarıya atarak kurtulmak istedi. Buna rağmen bıçaklamaya devam eden Özcan Sönmez'i gören vatandaşlar duruma müdahale ederek aracın camını kırarak Özcan Sönmez'i linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlarını çekip vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süre araçtan inmek istemeyen Özcan Sönmez polisler tarafından yaralı halde zorla indirilip yere yatırıldıktan sonra ellerine kelepçe takıldı. Polisin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları devlet hastanesine kaldırdı.
Olayın görgü tanıdığı Ömer Ahmet Aslan, "arkadaşımızı muayeneye götürdük dışarıya çıktığımızda olayı gördük, iki kişi birbirini bıçaklıyordu, kapıyı açmak için vatandaşın biri camı kırdı, polis kısa sürede geldi vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı, bıçaklayan kişiyi vatandaşlar linç ederek bıçaklananı kurtardılar" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Cep telefonuyla çekilen görüntüleri
Olay yerinden görüntüler
Ömer Ahmet Arslan ile röp
Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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(ÖZEL) Manav, tüfekli saldırgana domates attı
Manavın domatesle karşılık vermesi kamerada
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Mahmut P. ablasından boşanan Mehmet Tosun'a, işlettiği manavda tüfekle peş peşe ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Tosun, saldırgana domates atarak korunmaya çalıştı.
Olay, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut P., bilinmeyen nedenle ablasından boşanan Mehmet Tosun'un manavına gidip bir süre tartıştı. Mahmut P., daha sonra yanında getirdiği tüfekle işyerine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada manavda bulunan 3 kişi saçmalardan korunmak için meyve ve sebze tezgahının altına girip saklanmaya çalıştı. Mehmet Tosun ise tezgahtaki domatesleri saldırgana atarak, kendini korumaya çalıştı. Bir süre sonra pompalı saldırgan olay yerinden kaçarken, manavda bulunan 3 kişi sopa ve meyve kasasıyla saldırganı kovaladı. Yaşanın olay ise işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan olmayan olayla ilgili çalışma yapan polis Mahmut P.'yi gözaltına aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Manava silahsı saldırı
Manavın domatesle karşılık vermesi
Saldırgan kaçması
Manavdaki 3 kişinin saldırganı kovalaması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)
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Freni boşalan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaza anı güvenlik kamerasında
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde freni boşalan panelvan minibüs, önünde giden otomobile çarptıktan sonra dükkanlarını açmaya çalılan Altunay çiftini altına aldı. Kazada minibüsün altında metrelerce sürüklenen İlyas Altunay hayatını kaybederken, eşi Özgünay Altunay ise ağır yaralandı. Kazada çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde kurulacak halk pazarına gelen Tahir Aydın idaresindeki 34 DB 4370 plakalı panelvan minibüsün freni boşaldı. Aracının kontrolünü yitiren Tahir Aydın, önce önünde giden Uğur Pamuk idaresindeki 59 VB 814 plakalı otomobile çarptı. Savrulan minibüs daha sonra tavukçu dükkanlarının önünde işyerini açmak isteyen İlyas ve eşi Özgünay Altunay çiftini altına altı. Kazada metrelerce minibüsün altında sürüklenen İlyas Altunay hayatını kaybederken, eşi Özgünay Altunay ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla ağır yaralanan Özgünay Altunay Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer araçların sürücüleri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir tanıdıklarının otomobille işyeri önünde bıraktığı İlyas ve eşi Özgünay Altunay çifti tavukçu dükkanlarını açmaya çalıştı. Bu sırada freni boşalan panelvan minibüs önünde giden başka bir otomobile çarparak savruldu ve işyeri önündeki Altunay çiftine çarptı. İlyas Altunay'ı altına alan minibüs başka bir dükkana çarparak durabildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Tahir Aydın gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜKÜMÜ:
-Kaza yeri
-Jandarmanın çalışması
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Özan TAŞOYAR-Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),-
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TIR'ın üzerinden düşen iş makinesi kamyona çarptı
Çarpma anı araç kamerasında
SAMSUN'da rampada TIR'ın dorsesinden kayan iş makinesi, orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, bugün Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki Emrullah Kosif'in kullandığı 55 AKH 33 plakalı TIR'ın taşıdığı iş makinesi, rampa çıkarken dorseden düştüı. Rampa aşağı yaklaşık 80 metre kayan iş makinesi, Ordu-Samsun karayolu üzerindeki orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde bulunan Murat Mırık'ın kullandığı 34 KL 5563 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Trafik yaklaşık 40 dakika tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yol daha sonra trafiğe açıldı.
Görüntü dökümü
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-Bir otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri
-İş makinesinin kayması
-İş makinesinin orta refüjü geçmesi
-İş makinesinin kamyona çarpması
(Süre: 01.10)
Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN,
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Duvar iş makinesinin üzerine yıkıldı : 1 yaralı
Duvarın yıkılma anı kamerada
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki Belediye Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi, operatör Fırat Canlı (46) başından yaralandı.
Biga'da bugün saat 11.30 sıralarında, Belediye Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi. 8 katlı otopark yapılması için yıkımına başlanan eski Belediye Kültür Sarayı'nın duvarı aniden devrilince, iş makinesi operatörü Fırat Canlı başından yaralandı. Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Canlı'ya ilk müdahale, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı operatörün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-duvarın yıkılma anı
-Yıkım yapılan binadan görüntüler,
-Başında yaralanan operatörden ve 112 müdahalesinden görüntüler.
Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale),
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Aşırı hız kazasında ortalık savaş alanına döndü
ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde, Zafer Ç.'nin aşırı hız yaptığı otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, Zafer Ç. hafif yaralanırken, çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Ankara'nın Kahramankazan İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü Zafer Ç., yönetimindeki 06 JUH 93 plakalı otomobiliyle yol üzerinde park halindeki 06 JMC 43, 06 ZFT 06, 06 VRC 06 plakalı otomobillere çarptı. Araçlar çarpmayla birlikte yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Otomobilinin hava yastıklarının açılması sayesinde sürücü Zafer Ç., kazayı hafif yaralı atlattı. Zafer Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza yeri detay görüntüler
Kazaya karışan araçlardan detay görüntüler
Vatandaşların cep telefonlarıyla kazaya karışan otomobilleri görüntüleme yarışı
Vatandaşların kazaya karışan otomobilin markasını çözme çabası ve araç sayısını çözmeye çalışmaları
Kağıt haline dönen otomobil sahibinin"Arabanın üzülecek bir tarafı kalmamışö şeklinde açıklaması
Kaza yapan otomobilin kaza yapmadan önce süratli olduğunu gösteren güvenlik kamerası görüntüsü
Haber-Kamera: Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN, (Ankara) -
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TIR, çarptığı üstgeçide sıkıştı
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde üstgeçide çarparak sıkışan TIR'da maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Efes Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden, Efes Bulvarı yönüne giden 47 yaşındaki Besim Şakir yönetimindeki 16 AEM 46 çekici, 16 AAJ 84 dorse plakalı TIR, Keşan Orman Fidanlık Şefliği mevkiinde üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesi kırılırken, çekici üst geçide sıkıştı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesinde hasar meydana geldi. TIR lastiklerinin havası indirilerek, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Polis ve karayolları ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sıkışan TIR ve üstgeçit
-Polisin incelemesi
-TIR'ın lastik havalarının indirilmesi
-TIR'ın çekilmesi
-Dorsede oluşan hasar
-Genel gör.
(SÜRE: 02.20)
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-
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Halk otobüsü şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüsün güvenlik kemarası görüntüleri
SİVAS'ta özel halk otobüsü şoförü 25 yaşındaki Salih Can Yılmaz seyir halindeyken fenalaşıp bayılan kadın yolcuyu diğer yolcuları indirerek hastaneye yetiştirdi.
Olay dün akşam saatlerinde Sivas Belediyesi ait 58 H 0042 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Salih Can Yılmaz yönetimindeki halk otobüsü Yiğitler-Kılavuz seferini yaparken yolcular arasında bir kadın fenalaştı. Kadının fenalaştığını fark eden yolcular ve şoför Yılmaz otobüsü durdurarak içindeki diğer yolcuları indirdi. Ardından tekrar direksiyonun başına geçen Yılmaz, rahatsızlanan kadın yolcusunu Numune Hastanesi'ne yetiştirdi. Bir yandan da telefonla hastaneyi arayarak durumu bildirip sedye hazırlanmasını istedi. O anlar otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
"BİR CAN KURTARDIĞIM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"
Kadın yolcunun yolda fenalaştığını anlatan otobüs şoförü Salih Can Yılmaz, "Yolucuyu aldığımda rahatsız olduğunu fark etmiştim. Koltuğa oturduğunda yanında çocuğu vardı. Aynadan baktığımda gözlerinin kaydığını fark ettim. Biraz daha ilerledikten sonra gözlerinin beyazlıklarını gördüm. Daha sonra hemen otobüsü durdurup yolcuları boşalttım. Ordan bayanı alıp direk acil bir şekilde Numune Hastanesi'ne götürdüm. Çok şükür hastaneye yetiştirdik. Doktorlardan haber aldığımıza göre çok şükür durumu iyiymiş. Diğer meslektaşlarıma da bu konularda duyarlı olmalarını öneriyorum. Bir can kolay gelmiyor. Bir canı kurtardığım içinde kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Hastaneye kaldırılan kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü:
-Otobüsün güvenlik kemarası görüntüleri
-Kadının baygınlık geçirmesi ve otobüsün yolcuları indirmesi
-Şoförün hastane ile iletişimi ve yolcunun indirilişi
-Otobüs ve şoförünün görüntüsü
-Konuşmaları
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
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Aynı sokaktaki kazalar güvenlik kamerasına yansıdı
KONYA'da aynı sokakta kontrolsüz kavşakta farklı günlerde meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kazalar, merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10560'ncı sokakta meydana geldi. 29 Mart günü meydana gelen kazada iki hafif ticareri araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. İkinci kazada 11 Nisan günü aynı kavşakta hafif ticari aracın otomobile çarpmasıyla meydana geldi. Şans eseri her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki esnaflar, sokak içindeki kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini ve bugüne kadar çoğunun maddi hasarlı oluştuğunu, can kaybı olmaması içinde bir an önce önlem alınmasını istedi.
Görüntü Dökümü
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İki hafif ticari aracın çarpışması
Hafif ticari aracın otomobile çarpması
Haber: KONYA
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Hırsızlığın bu kadarına da pes
ADANA'da saçlarını yaptırmak için gittiği kuaförde, müşteri olarak bulunan Esmehan D.'nin el çantasını çalıp, yakalanınca da 'yanlışlıkla aldım' savunması yapan Emine Zelzele (43), tutuklandı. Güvenlik kamerasına yakalanan Emine Z.'nin kuaföre ödemeyi de çaldığı çantadaki paradan yaptığı ortaya çıktı.
Merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'ndeki kadın kuaförüne 23 Ocak'ta saç bakımını yaptırmak için gelen Esmehan D.'nin içerisinde bin lira para, kredi kartları ve değerli eşyalarının bulunduğu el çantası çalındı. Esmehan D.'nin şikayeti üzerine güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, işyerine gelen Emine Z.'nin saçını yaptıran Esmehan D.'nin konsolun üzerine bıraktığı el çantasının üzerine montunu koyup giderken de çaldığını fark etti. Kaşlarını aldıran Emine Z.'nin çıkışta da ödemeyi çaldığı çantadaki paradan yaptığını belirleyen polis, kadını gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen Emine Z., kamera kayıtları izletilince, "Yanlışlıkla aldım. Sonra geri getirmek istedim, ama utandım" dedi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emine Z. tutuklandı.
Görüntü Dökümü
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Müşterinin cüzdanını masaya bırakması
Hırsızlık yapan kadının masadaki cüzdanın üzerine ceketini bırakması
Kadının kalkarken cüzdanı alarak, işyerinden çıkışı
Çaldığı cüzdandan hesabı ödemesi
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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Bursa'da 7 ayrı iş yerine giren hırsız kamerada
BURSA'da 7 ayrı iş yerine giren hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde 7 ayrı iş yerinden hırsızlık olduğu ihbarını alan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Daha sonra harekete geçen ekipler hırsızlık şüphelisinin H.T., olduğunu tespit etti. H.T. yapılan operasyon sonucu evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.T. ifadesinde çaldığı malları Y.Y. isimli şahsın dükkanında sakladığını söyledi. Y.Y. isimli şahsın dükkanına yapılan aramalarda 17 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 2 adet şarjlı matkap, 2 adet tablet, 2 adet harici hard disk ele geçirildi. H.T'nin hırsızlık ve başka suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.T. sevk edildiği mahmece tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası
Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-
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Mardin'de büyük operasyon: 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Operasyondan sıcak görüntüler
MARDİN'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Konur Köyü yakınlarında tespit edilen 4 katlı ve yaklaşık 15 metre derinlikteki bir sığınıkta, aralarında örgütün füzecisi olarak bilinen Siyament kod adlı PKK'lının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "kravatlı terörist" diye açıkladığı sözde GAP-Ruha alan sorumlusu Kurtay kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz ve Bahoz kod adlı PKK'lı Lenin Aksoy'un verdiği bilgiler doğrultusunda, Savur İlçesi'ne bağlı Elmabahçe Köyü Uluçak Mezrası'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 7 teröristin öldürüldü. Polis ve jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, 6 teröristin Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Konur Köyü yakınlarındaki bir sığınakta olduğu tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde polis ve jandarma özel harekat birlikleri Konur Köyü yakınlarında bulunan 4 katlı ve yerin yaklaşık 15 metre altında bulunan sığınak bölgesinde önlem alındı. Yapılan araştırma ve incelemelerde, sığınak içerisinde silahlı bir grup teröristin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Sığınağın girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı riskine karşı, sığınak patlayıcılar ile imha edilerek, içerisindeki 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında; örgütün füzecisi olarak bilinen Siyament kod, Kenan kod adlı M.Ş., Ciger kod adlı R.E., Haki kod adlı A.Ç., Baz ve Aslan kod adlı PKK'lıların bulunduğu belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Cevizlik ve Üçyol Jandarma Karakollarına bombalı araçlı saldırılar başta olmak üzere Mardin Derik, Mazıdağı, Kızıltepe ilçeleri ile Şanlıurfa'daki iylemleri gerçekleştiren terörist grubu olduğu öğrenildi.
Öldürülen teröristler üzerinde ve sığınaklarda M79 füze mühimmatı, 50 kilo ham TNT, C4, A4 ve PETN patlayıcı maddesi, havan ve havan mühimmatı, RPG-7, anti tank mühimmatı, uçaksavar mermisi, Kaleşnikov, Bixi ve G3 marka uzun namlulu tüfekler, tabancalar, anti tank roket mühimmatı, anti personel roket mühimmatı, roket sevk fişeği, tüpler, el bombaları, fitiller, fünyeler, kapsüller, ateşleyici düzenekleri, kablolar, kumanda sistemleri, elektrik devreleri, gaz maskeleri, hücum yelekleri, olmak üzere çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Operasyona çıkan askerlerden görüntü
Ele geçirilen malzemeler
Sığınakların imhası
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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'Hayır' otobüslerine boyalı saldırı
Güvenlik kamerası görüntüleri
ANTALYA'da üzerinde 'Hayır' yazılı bazı CHP mahalle temsilcilikleri, seçim otobüsleri ve minibüsleri, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce siyaha boyandı.
CHP'nin Muratpaşa İlçesi Yıldız ile Soğuksu Mahallesi'ndeki temsilciliklerine gelen partililer, camlar ve 'hayır' yazılı afişlerin sprey boya ile siyaha boyandığını gördü. Partililerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, temsilciliklerde tutanak tutarken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi araştırması yaptı.
İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ
CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Yıldız ve Soğuksu mahallelerinin yanı sıra Ahatlı ve Sedir mahallerinde de 2 otobüs, Meydan Kavağı Mahallesi'nde ise bir minibüsün boyandığını tespit ettiklerini söyledi. Bu sayının artabileceğini belirten Erdem, "Kentte benzeri başka bir olay yaşanıp yaşanmadığını kontrol ediyoruz. Bu ahlaki bir şey değil. Niye yapılır bilmiyoruz. Mahalle temsilciliklerimizi, araçlarımızı boyamışlar. Araştırıyoruz" dedi.
CHP Muratpaşa İlçe Genel Sekreteri Özgür Balaman ise "Seçimler sürecince bazı tahriklerle karşılaşmıştık. İlk defa böyle sprey boyalı bir saldırıya uğradık" diye konuştu.
BUDAK: BUNLAR ORGANİZE İŞLER
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, üzerinde 'Hayır' yazılı bazı CHP mahalle temsilcilikleri, seçim otobüsleri ve minibüslerine yapılan boyalı saldırıyı kınadı. Boyalı saldırıya uğrayan Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi'ndeki seçim ofisi ve otobüsleri inceleyen Budak, saldırının çocuk olayı değil organize iş olduğu söyledi. Budak, "Referanduma bir gün kala yapılan provokasyon. Biz bu provokasyonlara kampanya boyunca gelmedik. Bütün araçlar evlerinin önünde park halindeyken boyanmış. Bu rezalettir, kepazeliktir. Bunu yapan insan falan değildir. Bunu yapanlar bana göre tam bir organize şekilde yapmışlar. Sokak sokak bizim araçları aramışlar. Buldukları araçları kompresör takarak boyamışlar. Bu bayağı profesyonel bir iş. Eline sprey boyayı alıp boyama değil" dedi.
"FAİLLERİ BULUN"
Olayın faillerinin bulunmasını isteyen Çetin Osman Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi buradan Sayın Valiye ve Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum; biran önce bunların failini bulun. Bunun adı 'kamu malına' zarar vermektir. Artık bu ülkede insanlarını birbirinden ayrıştırmanın kesin ve net göstergesidir. Daha önce sessiz sedasız kampanya yürüten arkadaşlarımızı linç etmeye kalkanlara da hiç bir şey yapılmadı."
Çetin Osman Budak, referandum boyunca çalışma yapan partililerin tüm masrafları cebinden harcadığını da söyledi.
SİYASİ HAYDUTLUK
CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ise yaşanan olayı siyasi haydutluk, vandalizm olarak değerlendirdi. Akaydın, "Maalesef bu 2,5 ay içinde ilk defa olmuyor. Yalnızca Antalya da olmuyor. Şimdiye kadar 250 civarında şiddet olayı var. Sözlü şiddet dışında. Ayrıca 'hayırcı' vatandaşlarımızın eşleri hakkında iki belediye çalışanının çok ayıplı laf ettiğini duyuyorum. Bununla ilgili savcılarımızın 'nefret' suçundan işlem yapmasını talep ediyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Budak ve Akaydın inceleme yaparken görüntü
-Budak ile röp
-Akaydın röp
-Detaylar
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-Ofislerden genel görüntü
-Genel sekreter Özgür Balaman ile röp
-Boyanan Türk bayrağından görüntü
-Çeşitli detaylar
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GÜVENLİK KAMERASI
Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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Adada çıkan yangında bir villa yandı
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Şövalye Adası'nda, 50 yaşındaki Dr. Erdoğan Aydın'a ait yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki villada yangın çıktı. Denizden adaya ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, yangını villa tamamen kullanılamaz hale geldikten sonra kontrol altına alabildi. Dumandan etkilenen 41 yaşındaki Mehriban Merdin, hastanede tedaviye alınırken; büyük üzüntü yaşayan villa sahibi Aydın ise, "Allahtan ada yanmadı" dedi.
Başka evlerin de bulunduğu Şövalye Adası'nda, Dr. Erdoğan Aydın'a ait 3 katlı villada, bugün saat 10.00'da yangın çıktı. İhbar üzerine Çalış Plajı Şat Burnu Mevkii'ne gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı 10 itfaiye eri, daha sonra teknelerle adaya geçti. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı adada, yangın hidrantına bağlanan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki hortumla alevlere müdahale başladı. 2 saat süren müdahale sonrası, yangın kontrol altına alındı. Ancak 2.5 milyon lira değerindeki villa, eşyalarıyla birlikte tamamen yandı. Villada temizlik yapan ve alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Mehriban Merdin ise önce tekneyle anakaraya ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Merdin'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
"ALLAH'TAN ADA YANMADI"
Üzüntülü gözlerle villasının yanışını izleyen Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde görevli Dr. Erdoğan Aydın, yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendirdiklerini söyledi. Yangın öncesi balkonlarda ahşap kaplama evde ise temizlik çalışması yapıldığını aktaran Aydın, itfaiye ekiplerinin canla başla yangına müdahale etmeye çalıştığını, ancak denizden müdahale için yeterli donanım olmadığını kaydetti. Adanın Fethiye'ye bağlı bir mahalle konumunda olduğunu belirten Aydın, "Denizde çıkan tekne yangınlarında da itfaiyemiz zorlanıyor. İnşallah biz bir örnek oluruz. Denizden müdahale için de itfaiyemizin donanıma ihtiyacı var. İtfaiye canla başla elinden geleni yaptı. Daha kurak bir mevsimde olsak, yangın tüm adayı sarabilirdi. Allahtan ada yanmadı. Bu seferlik sadece evimiz yandı. Ancak, tüm adanın yanma riski var" dedi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma itfaiye ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adadan yükselen dumanın uzak mesafeden görüntüsü
Yanan villanın Çalış Plajı'ndan görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin tekneyle adaya hortum taşımasından görüntü
Yangına müdahaleden görüntü
İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesinden görüntü
Yanan villanın içinden görüntü
Villa sahibi Erdoğan Aydın ile röportaj
Dumandan etkilenen Mehriban Merdin'in ambulansa götürülmesinden görüntü
Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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