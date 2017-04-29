Dha Yurt - Seyir Halindeki Otomobil Yol Ortasında Yandı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde seyir halindeki otomobil elektrik kontağı sonucu yol ortasında alev alev yandı.



Olay gece saatlerinde, Serdivan Üniversite Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Halil İbrahim Doğan yönetimindeki 78 EA 822 plakalı otomobilin motoru tutuştu. Halil İbrahim Doğan dumanları fark edince aracı yolun ortasında durdurdu. Halil İbrahim Doğan ve araçta bulunan bir kişi otomobilden indi. Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Alev alev yanan araçtan görüntü



-İtfaiyenin söndürme çalışmaları



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),