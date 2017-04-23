Dha Yurt - Şemdinli'de Selin Tahrip Ettiği Yolda Çalışma Başlatıldı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde bir hafta önce meydana gelen selde tahrip olan karayolunda çalışma başlatıldı.



Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde geçen hafta etkili olan yağmur, sele neden oldu. Sel ile birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle Şemdinli-Derecik karayolunun büyük bir kısmı tahrip oldu. Ulaşımın güçlükle yapıldığı yolda Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yoğun bir çalışmanın yapıldığı karayolunda araçlar kontrollü bir şekilde ilerlerken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun güvenli hale getirileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Sel ve heyelandan dolayı çöken Şemdinli-Derecik karayolunda çalışma yapan karayolları ekipleri



-Çalışmalardan genel ve detaylar



-Yomlda kalan araçlar



-Çöken yol



-Genel ve detaylar



HABER-KAMERA: BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-



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